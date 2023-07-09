Кобызев Савелий Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобызев Савелий Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Кобозев Денис Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1824

Сын: Гагарин Леонтий Савельевич

Мать ребёнка: Кобызева Матрона Савельевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Кобызева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Анна Григорьевна - приемная дочь Савелия Денисовича Кобызева.
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Кобызева Дарья Савельевна

Мать ребёнка: Кобызева Матрона Савельевна

Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Дочь: Кобызева Ульяна Савельевна

Мать ребёнка: Кобызева Матрона Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Кобызев Агафон Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобызева Матрона Савельевна

Смерть
Неизвестно