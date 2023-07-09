Кобызев Савелий Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1803
Отец: Кобозев Денис Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1824
Сын: Гагарин Леонтий Савельевич
Мать ребёнка: Кобызева Матрона Савельевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Кобызева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Анна Григорьевна - приемная дочь Савелия Денисовича Кобызева.
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Кобызева Дарья Савельевна
Мать ребёнка: Кобызева Матрона Савельевна
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Дочь: Кобызева Ульяна Савельевна
Мать ребёнка: Кобызева Матрона Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Кобызев Агафон Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно