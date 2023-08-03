Моисей Корсунский Израилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1976
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Израиль Корпунский
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1925
Жена: Крайнева Ксения Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.10.1942
Сын: Корсунский Александр Моисеевич
Мать ребёнка: Крайнева Ксения Ивановна
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсунский Михаил Моисеевич
Мать ребёнка: Крайнева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крайнева Ксения Ивановна
Смерть
1976