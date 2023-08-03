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Моисей Корсунский Израилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Израиль Корпунский

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1925

Жена: Крайнева Ксения Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.10.1942

Сын: Корсунский Александр Моисеевич

Мать ребёнка: Крайнева Ксения Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсунский Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: Крайнева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лев Моисеевич Корсунский

Мать ребёнка: Крайнева Ксения Ивановна

Смерть
1976