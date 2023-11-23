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Белюстин Константин Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Белюстин Степан Иванов

Мать: Анна Матвеевна

Бракосочетание
Около 1855

Жена: Белюстина Александра Ефимова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Белюстин Николай Константинов

Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Белавская Александра Константинова

Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова

Рождение ребёнка
22.01.1865

Сын: Беллюстин Всеволод Константинов

Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова

г. Зубцов
Рождение ребёнка
1866

Сын: Белюстин Валериан Константинов

Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Белавская Александра Константинова

Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Некрасова Валентина Константинова

Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова

Место жительства
Неизвестно
г Зубцов
Смерть
1876
г. Зубцов
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