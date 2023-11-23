Белюстин Константин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Белюстин Степан Иванов
Мать: Анна Матвеевна
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1859
Сын: Белюстин Николай Константинов
Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Белавская Александра Константинова
Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова
Рождение ребёнка
22.01.1865
Сын: Беллюстин Всеволод Константинов
Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова
г. Зубцов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Белюстин Валериан Константинов
Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Белавская Александра Константинова
Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Некрасова Валентина Константинова
Мать ребёнка: Белюстина Александра Ефимова
Место жительства
Неизвестно
г Зубцов
Смерть
1876
г. Зубцов