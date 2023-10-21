Хлебов Карп
Место рожденияПростей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Простей
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Сарапкина Матрона Карповна
Мать ребёнка: не указана
Село Простей, Мензелинского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Карповна
Мать ребёнка: не указана
Простей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно