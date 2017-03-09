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Могильницкий Роман Сергеевич
Могильницкий Роман Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.2017
Пол
Мужской
Отец
Могильницкий Сергей Валерьевич
1990 г.р.
Мать
Касимова Евгения Геннадьевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2017
Отец:
Могильницкий Сергей Валерьевич
Мать:
Касимова Евгения Геннадьевна
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