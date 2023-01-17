Дуган (Толок) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1948
Отец: Толок Николай Михайлович
Мать: Толок Наталья Петровна
Место жительства
С 1948
Бракосочетание
Между 1964 и 1965
Рождение ребёнка
06.07.1965
Дочь: Чёрная Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Дуган Анатолий Прохорович
Рождение ребёнка
24.02.1970
Дочь: Сердюкова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Дуган Анатолий Прохорович