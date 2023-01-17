Дуган (Толок) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуган (Толок) Валентина Николаевна

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Место рождения

Макеевка

Дата рождения

25.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1948

Отец: Толок Николай Михайлович

Мать: Толок Наталья Петровна

Место жительства
С 1948
Бракосочетание
Между 1964 и 1965

Муж: Дуган Анатолий Прохорович

Рождение ребёнка
06.07.1965

Дочь: Чёрная Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Дуган Анатолий Прохорович

Рождение ребёнка
24.02.1970

Дочь: Сердюкова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Дуган Анатолий Прохорович

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