Богатырева (Трошкова) Надежда Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева (Трошкова) Надежда Евстафьевна

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.09.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1839

Отец: Трошков Евстафий Михайлович

Мать: Трошкова Татьяна Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.01.1862

Муж: Богатырев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Богатырев Яков Иванович

Отец ребёнка: Богатырев Иван Никифорович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Богатырева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Богатырев Иван Никифорович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Богатырев Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Богатырев Иван Никифорович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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