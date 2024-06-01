Богатырева (Трошкова) Надежда Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1839
Бракосочетание
21.01.1862
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Богатырев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Богатырева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Богатырев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Богатырев Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Богатырев Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно