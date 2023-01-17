Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Тимофеево, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 02.11.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофеево, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
20.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Михаил Федотович

Тимофеево, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Михаил Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Около 02.11.1966
Новое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
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