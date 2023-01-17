Федотова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 02.11.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федотов Михаил Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Около 02.11.1966
Новое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область