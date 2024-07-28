Ломовцева Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Ломовцев Павел Абрамов
Рождение ребёнка
16.08.1910 ст.
Сын: Ломовцев Иван Павлов
Отец ребёнка: Ломовцев Павел Абрамов
Рождение ребёнка
09.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Ломовцев Павел Абрамов
Смерть
Неизвестно