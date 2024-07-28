Ломовцева Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломовцева Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1908

Муж: Ломовцев Павел Абрамов

Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.

Сын: Ломовцев Федор Павлов

Отец ребёнка: Ломовцев Павел Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1910 ст.

Сын: Ломовцев Иван Павлов

Отец ребёнка: Ломовцев Павел Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1912 ст.

Сын: Ломовцев Виктор Павлов

Отец ребёнка: Ломовцев Павел Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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