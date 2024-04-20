Кривоногова Ксения Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Ксения Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Кривоногов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Кривоногов Николай Степанович

Смерть
Неизвестно

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