Кривоногова Ксения Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1886
Сын: Кривоногов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Кривоногов Николай Степанович
Смерть
Неизвестно