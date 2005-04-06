Вдовиченко (Афанасьева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовиченко (Афанасьева) Анна Андреевна

Место рождения

Заречье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.09.1932

Дата смерти

06.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.10.1955

Сын: Вдовиченко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Вдовиченко Иван Дмитриевич

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовиченко Иван Дмитриевич

Смерть
06.04.2005
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область