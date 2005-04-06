Вдовиченко (Афанасьева) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1932
Дата смерти06.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1955
Сын: Вдовиченко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Вдовиченко Иван Дмитриевич
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.2005
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область