Рахимов Гадил Сайфутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Гадил Сайфутдинович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.10.1936

Дата смерти

12.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1936

Отец: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Мать: Рахимова Марфуга Сайфулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
11.12.1963

Сын: Рахимов Набиль Гадилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.08.1991
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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