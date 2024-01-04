Рахимов Гадил Сайфутдинович
Место рождения
Дата рождения10.10.1936
Дата смерти12.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1936
Рождение ребёнка
21.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
11.12.1963
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.08.1991
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно