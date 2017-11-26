Кимина Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1954
Дата смерти26.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1954
Рождение ребёнка
21.10.1980
Мать ребёнка: Кимина (Юнусова) Гульфируз Галимовна
Рождение ребёнка
25.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кимина (Юнусова) Гульфируз Галимовна
Черкассы, Черкаська область
Смерть
26.11.2017