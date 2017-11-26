Кимина Виктор Анатольевич 22.03.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКимина Виктор Анатольевич

Кимина Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1954

Дата смерти

26.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1954

Отец: Кимина Анатолий Андреевич

Мать: Кимина (Слипченко) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1980

Сын: Кимина Богдан Викторович

Мать ребёнка: Кимина (Юнусова) Гульфируз Галимовна

Рождение ребёнка
25.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кимина (Юнусова) Гульфируз Галимовна

Черкассы, Черкаська область
Смерть
26.11.2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.