Вишнякова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишняков Александр Степанович (Минск)
Отец ребёнка: Вишняков Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишняков Павел Степанович
Отец ребёнка: Вишняков Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Степановна
Отец ребёнка: Вишняков Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004