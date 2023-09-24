Вишнякова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишнякова Мария Алексеевна

Вишнякова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняков Александр Степанович (Минск)

Отец ребёнка: Вишняков Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняков Павел Степанович

Отец ребёнка: Вишняков Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Степановна

Отец ребёнка: Вишняков Степан Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишняков Степан Павлович

Смерть
2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close