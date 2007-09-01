Ионова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1948

Дата смерти

01.09.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

1969 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1969

Дочь: Пугачева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ионов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Владимир Николаевич

Смерть
01.09.2007
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