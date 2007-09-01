Ионова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1948
Дата смерти01.09.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1969
Дочь: Пугачева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ионов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2007