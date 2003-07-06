Данилов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1955
Дата смерти06.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кинель, Самарская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.07.2003