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Петров Тихон Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1917
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
12.04.1917

Жена: Петрова (Дорохина) Варвара Антонова

запись 10. поручители: по жениху крестьяне Андрей Алексеев Гусарев и Федор Иванович Дорохин по невесте крестьяне Евдоким Гаврилов Ламков и Егор Антонович Гордеев
Смерть
Неизвестно

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