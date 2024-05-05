Петров Тихон Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1917
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
12.04.1917
запись 10. поручители: по жениху крестьяне Андрей Алексеев Гусарев и Федор Иванович Дорохин по невесте крестьяне Евдоким Гаврилов Ламков и Егор Антонович Гордеев
Смерть
Неизвестно