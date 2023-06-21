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(Raamat) Liina
(Raamat) Liina
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1980
Пол
Женский
Отец
Raamat Aadu
1873 г.р.
Мать
Raamat (Lõhmus) Tiina
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Raamat Aadu
Мать:
Raamat Tiina
Смерть
1980
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