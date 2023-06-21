(Raamat) Liina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Raamat) Liina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Raamat Aadu

Мать: Raamat Tiina

Смерть
1980