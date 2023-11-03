Первиков Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1838
Отец: Первиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
24.12.1871
Дочь: Евгения Иванова
Мать ребёнка: Первикова Феодосия Николаева
Рождение ребёнка
28.09.1874
Мать ребёнка: Первикова Феодосия Николаева
Рождение ребёнка
26.09.1880
Сын: Первиков Иван Иванов
Мать ребёнка: Первикова Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
15.04.1885
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Первикова Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
18.01.1891
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Первикова Евдокия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно