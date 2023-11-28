Куденцев Семён Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1931
Сын: Куденцев Виктор Семёнович
Мать ребёнка: Куденцева Зоя
Иля, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
С 1941 по 1945
Погиб в штрафбате (попал после того, как опоздал на эшелон с мобилизованными в Карымской)