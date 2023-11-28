Куденцев Семён Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куденцев Семён Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1931

Сын: Куденцев Виктор Семёнович

Мать ребёнка: Куденцева Зоя

Иля, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
С 1941 по 1945
Погиб в штрафбате (попал после того, как опоздал на эшелон с мобилизованными в Карымской)
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