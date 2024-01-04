Николай Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Савин

Николай Савин

Место рождения

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Савелий Кондратьев

Мать: Агафья

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пичугин Антон Пичугин

Мать ребёнка: Марья/Дарья Тимофеева

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Петр Николаев

Мать ребёнка: Марья/Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Егор Николаев

Мать ребёнка: Марья/Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Роман Николаев

Мать ребёнка: Марья/Дарья Тимофеева

Смерть
1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close