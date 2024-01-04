Николай Савин
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Савелий Кондратьев
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Марья/Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Петр Николаев
Мать ребёнка: Марья/Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Егор Николаев
Мать ребёнка: Марья/Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Роман Николаев
Мать ребёнка: Марья/Дарья Тимофеева
Смерть
1850