Юлтаев Гайзулла Сагитьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлтаев Гайзулла Сагитьянович

Место рождения

д.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР

Дата рождения

01.07.1931

Дата смерти

14.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931

Отец: Юлтаев Сагитьян (Сагит)

Мать: Юлтаева ?

д.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
10.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлтаева Рахима Дильмухаметовна

Смерть
14.09.2001
д.Якупово, Куюргазинский район, РБ, РФ
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