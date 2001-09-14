Юлтаев Гайзулла Сагитьянович
Место рожденияд.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР
Дата рождения01.07.1931
Дата смерти14.09.2001
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931
Отец: Юлтаев Сагитьян (Сагит)
Мать: Юлтаева ?
д.Нижнее Муталово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
10.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юлтаева Рахима Дильмухаметовна
Смерть
14.09.2001
д.Якупово, Куюргазинский район, РБ, РФ