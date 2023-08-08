Митрофанова Татьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1921
Дата смерти25.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1952
Сын: Усачев Валерий Валентинович
Отец ребёнка: Усачев Валентин Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1956
Дочь: Журавлена Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Усачев Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1986