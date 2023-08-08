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Митрофанова Татьяна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1921

Дата смерти

25.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1952

Сын: Усачев Валерий Валентинович

Отец ребёнка: Усачев Валентин Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1956

Дочь: Журавлена Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Усачев Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Валентин Иванович

Смерть
25.08.1986