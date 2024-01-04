Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Серебренникова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Велеславов Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Велеславов Василий Петрович

Отец ребёнка: Велеславов Петр Ефимович

Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Veleslavova Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Велеславов Петр Ефимович

Рождение ребёнка
21.05.1923

Сын: Велеславов Николай Петрович

Отец ребёнка: Велеславов Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Корнева Юлия Петровна

Отец ребёнка: Велеславов Петр Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
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