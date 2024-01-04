Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Серебренникова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Велеславов Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Велеславов Василий Петрович
Отец ребёнка: Велеславов Петр Ефимович
Рождение ребёнка
25.12.1920
Дочь: Veleslavova Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Велеславов Петр Ефимович
Рождение ребёнка
21.05.1923
Сын: Велеславов Николай Петрович
Отец ребёнка: Велеславов Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Корнева Юлия Петровна
Отец ребёнка: Велеславов Петр Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно