Меркулов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулов Михаил Иванович

Меркулов Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Курская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

После 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1890

Отец: Меркулов Иван

Мать: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close