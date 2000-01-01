Меркулов Михаил Иванович
Место рожденияКурская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рожденияПосле 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1890
Отец: Меркулов Иван
Мать: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
Неизвестно