Филонова (Толкачева) Степанида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь крестьянина села Акимовка Студенокской волости Рыльского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
19.05.1902 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о бракосочетании сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902 ст.
Акимовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно