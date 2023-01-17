Филонова (Толкачева) Степанида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилонова (Толкачева) Степанида Александровна

Филонова (Толкачева) Степанида Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь крестьянина села Акимовка Студенокской волости Рыльского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
19.05.1902 ст.

Муж: Филонов Иосиф Максимович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о бракосочетании сделана в метрической книге Введенской греческой церкви Феодосии.
Место жительства
1902 ст.
Акимовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close