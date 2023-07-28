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Ловчиков Алексей Панкратьевич

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

15.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1885

Отец: Ловчиков Панкратий Панфилович

Мать: Ловчикова Ксения Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.11.1905

Сын: Ловчиков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
16.?.1905

Жена: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.11.1906

Сын: Ловчиков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Ловчиков Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.02.1914

Сын: Ловчиков Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.09.1916

Сын: Ловчиков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.03.1919

Сын: Ловчиков Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Арест
1921
Рождение ребёнка
07.10.1923

Сын: Ловчиков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.10.1927

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно