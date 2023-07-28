Ловчиков Алексей Панкратьевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1885
Рождение ребёнка
13.11.1905
Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна
Бракосочетание
16.?.1905
Рождение ребёнка
16.11.1906
Сын: Ловчиков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
21.09.1908
Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1914
Сын: Ловчиков Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1916
Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1919
Сын: Ловчиков Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна
Арест
1921
Рождение ребёнка
07.10.1923
Сын: Ловчиков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
27.10.1927
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Ловчикова Наталья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно