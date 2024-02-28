Симеон Ефремов
Место рожденияд.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Ефрем Максимов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Михаил Симеонов
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Симеонова
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Симеонов
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Роман Симеонов
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Симеонов
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Симеонова
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Симеонова
Мать ребёнка: Прасковья Филиппова
Смерть
Неизвестно