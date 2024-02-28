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Симеон Ефремов

Место рождения

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Ефрем Максимов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Михаил Симеонов

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Симеонова

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Симеонов

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Роман Симеонов

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Симеонов

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Симеонова

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Симеонова

Мать ребёнка: Прасковья Филиппова

Смерть
Неизвестно

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