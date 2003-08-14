Иванова (Хлестова) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1927
Дата смерти14.08.2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1927
Отец: Хлестов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Василий
Место жительства
Неизвестно
Набережное, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
14.08.2003