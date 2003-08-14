Иванова (Хлестова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Хлестова) Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1927

Дата смерти

14.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1927

Отец: Хлестов Петр Гаврилович

Мать: Хлестова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Иванов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий

Место жительства
Неизвестно
Набережное, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
14.08.2003
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