Серова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти14.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1940
Сын: Серов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Петраково, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.11.1989
Санинская, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область