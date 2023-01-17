Серова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

14.11.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1940

Сын: Серов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Петраково, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.11.1989
Санинская, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
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