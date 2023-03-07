Клековкин Козьма Борисов
Место рождениядер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1732
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
дер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1732