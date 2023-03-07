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Клековкин Козьма Борисов

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Место рождения

дер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1732

Пол

Мужской

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Клековкин Борис Иванов

Мать: Клековкина Акулина Феоктистова

дер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1732
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