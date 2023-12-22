Шаишников Михаил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишников Михаил Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901

Отец: Шаишников Евдоким Яковлевич

Мать: Шаишникова Мария Семёновна

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