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Пузыня Алексей Григорьевич

Место рождения

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

20.10.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1875 ст.

Сын: Пузыня Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Пузыня Анна Матвеевна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1882 ст.

Дочь: Пузыня Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Пузыня Анна Матвеевна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузыня Анна Матвеевна

Смерть
20.10.1897 ст.
Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
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