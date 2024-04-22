Пузыня Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти20.10.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Рождение ребёнка
27.12.1875 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
26.06.1882 ст.
Дочь: Пузыня Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Пузыня Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузыня Анна Матвеевна
Смерть
20.10.1897 ст.