Балашов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
10.07.1910
Родители: Бывший студент Императорского Московского Техническаго училища изъ крестьянъ Зарайскаго уъзда, Бъломужской волости, села Верхневеломутова Степан Васильев Балашов и жена его Екатерина Иванова
Крещение
12.07.1910
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3991, стр. 124 | Godparents:п.п.гр. Иван Александрович Поляков, жена врача Вера Ивановна Выгодчикова | Знаменская церковь
Смерть
Неизвестно