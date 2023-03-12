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Балашов Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910

Отец: Балашов Степан Васильевич

Мать: Морозова Екатерина Ивановна

Родители: Бывший студент Императорского Московского Техническаго училища изъ крестьянъ Зарайскаго уъзда, Бъломужской волости, села Верхневеломутова Степан Васильев Балашов и жена его Екатерина Иванова
Крещение
12.07.1910
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3991, стр. 124 | Godparents:п.п.гр. Иван Александрович Поляков, жена врача Вера Ивановна Выгодчикова | Знаменская церковь
Смерть
Неизвестно
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