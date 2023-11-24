Тимофеева Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1989

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1989

Отец: Тимофеев Григорий Семеновия

Мать: Лидия Васильевна

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