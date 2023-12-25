Белоусова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Белоусов Николай Иванович
Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Белоусова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Белоусова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно