Белоусова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Белоусов Николай Иванович

Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Белоусов Павел Иванович

Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Белоусова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Белоусова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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