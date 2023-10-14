Бадаева (Зенц) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадаева (Зенц) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.2010

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Отец ребёнка: Бадаев Роман

Рождение ребёнка
22.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадаев Роман

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