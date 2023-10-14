Бадаева (Зенц) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадаев Роман
Рождение ребёнка
22.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадаев Роман