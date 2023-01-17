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Большаков Сергей Евгеньевич

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Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1967

Отец: Большаков Евгений Николаевич

Мать: Большакова Антонина Ивановна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1997

Сын: Большаков Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Большакова Римма

Рождение ребёнка
21.08.2001

Сын: Большаков Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Большакова Римма

Рождение ребёнка
26.05.2009

Сын: Большаков Назар Сергеевич

Мать ребёнка: Большакова Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Римма

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