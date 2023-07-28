Наумов Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти04.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Наумов Пётр Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Августина Дмитриевна
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Наумов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
27.05.1932
Дочь: Селезнева Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
14.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
10.10.1937
Дочь: Худченко Ангелина Дмитриевна
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
20.03.1940
Дочь: Наумова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна
Смерть
04.08.1942
Похороны
Неизвестно
Тверская Обл., Россия