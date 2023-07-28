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Наумов Дмитрий Петрович

Место рождения

Сметанино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

04.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Наумов Пётр Иванович

Мать: ?

Сметанино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Августина Дмитриевна

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна

Сметанино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Наумов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна

Сметанино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.05.1932

Дочь: Селезнева Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна

Сметанино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна

Сметанино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.10.1937

Дочь: Худченко Ангелина Дмитриевна

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна

Сметанино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.03.1940

Дочь: Наумова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Степановна

Сметанино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
04.08.1942
Похороны
Неизвестно
Тверская Обл., Россия