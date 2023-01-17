Воробьёв Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1912 ст.
Дочь: Воробьёва Анна Васильевна
Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Игнатовна
Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно