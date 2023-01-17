Воробьёв Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1912 ст.

Дочь: Воробьёва Анна Васильевна

Мать ребёнка: Воробьёва Ольга Игнатовна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Ольга Игнатовна

Смерть
Неизвестно
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