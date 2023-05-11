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Медведев Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.2008

Сын: Медведев Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Медведева Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
28.07.2011

Дочь: Медведева Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Медведева Светлана Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Светлана Вячеславовна