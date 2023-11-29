Данилова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Туприна Федора Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Данилов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Федора Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий Михайлович

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