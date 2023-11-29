Данилова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Данилов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Федора Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий Михайлович