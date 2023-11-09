Афонин Михаил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1900
Дата смерти28.02.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонина Мария Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Смерть
28.02.1964