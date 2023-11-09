Афонин Михаил Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонин Михаил Никифорович

Афонин Михаил Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1900

Дата смерти

28.02.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Мария Васильева

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Мария Васильева

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Мария Васильева

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Мария Васильева

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Мария Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Смерть
28.02.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close