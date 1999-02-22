Митина (Пупенкова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитина (Пупенкова) Екатерина Павловна

Митина (Пупенкова) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1929

Дата смерти

22.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1929

Отец: Пупенков Павел Никитович

Мать: Пупенкова Нина? Павловна?

Рождение ребёнка
23.04.1960

Дочь: Володина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Митин Николай Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.04.1960

Дочь: Дейнеко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Митин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Митин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Николай Михайлович

Смерть
22.02.1999
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close