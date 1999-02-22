Митина (Пупенкова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1929
Дата смерти22.02.1999
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1929
Рождение ребёнка
23.04.1960
Дочь: Володина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Митин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
24.04.1960
Дочь: Дейнеко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Митин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Митин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1999