Голубева (Сюткина) Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Сюткина) Виктория Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1922

Дата смерти

13.01.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Кирилл Иванович

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.01.2017
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