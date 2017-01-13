Голубева (Сюткина) Виктория Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1922
Дата смерти13.01.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Кирилл Иванович
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.01.2017