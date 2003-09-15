Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Игушина Софья Сергеевна
Игушина Софья Сергеевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.2003
Пол
Женский
Отец
Игушин Сергей Валерьевич
1980 г.р.
Мать
Игушина Светлана Ринатовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2003
Отец:
Игушин Сергей Валерьевич
Мать:
Игушина Светлана Ринатовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь