Захарова Агафья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Агафья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1894

Сын: Соловьев Василий Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1896

Сын: Соловьев Константин Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1899

Сын: Соловьев Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1902

Сын: Соловьев Иван Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1906

Сын: Соловьев Илья Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Погиб в бою 19.08.1943. Захоронен в д. Холмы Спас-Деменского района Калужской области.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Соловьев Лазарь Тихонович

Отец ребёнка: Соловьев Тихон

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Соловьева Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Соловьев Тихон

Синьял-Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Тихон

Смерть
05.03.1953
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