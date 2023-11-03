Захарова Агафья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти05.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1894
Сын: Соловьев Василий Тихонович
Отец ребёнка: Соловьев Тихон
Рождение ребёнка
17.05.1896
Сын: Соловьев Константин Тихонович
Отец ребёнка: Соловьев Тихон
Рождение ребёнка
1899
Сын: Соловьев Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Соловьев Тихон
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Соловьев Тихон
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Соловьев Тихон
Погиб в бою 19.08.1943. Захоронен в д. Холмы Спас-Деменского района Калужской области.
Рождение ребёнка
1908
Сын: Соловьев Лазарь Тихонович
Отец ребёнка: Соловьев Тихон
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Соловьева Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Соловьев Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Тихон
Смерть
05.03.1953