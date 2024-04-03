М В — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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М В

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

МА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: А С

Мать: М Р

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: А Е

Мать ребёнка: М Г

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