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Соловьев Леонид Никитич

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Место рождения

Д.Тимино Вологодской обл.

Дата рождения

19.08.1919

Дата смерти

01.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919

Отец: Соловьев Никита Панфилович

Мать: Соловьева Марина

Д.Тимино Вологодской обл.
Рождение ребёнка
14.03.1940

Дочь: Рассохина Тамара Леонидовна

Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна

С.Старые Вашки
Красивая Сильная Добрая
Рождение ребёнка
10.01.1953

Дочь: Соловьева Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
20.08.1954

Дочь: Куклина Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Анна Николаевна

Смерть
01.01.1971
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