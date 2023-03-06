Соловьев Леонид Никитич
Место рожденияД.Тимино Вологодской обл.
Дата рождения19.08.1919
Дата смерти01.01.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919
Отец: Соловьев Никита Панфилович
Мать: Соловьева Марина
Д.Тимино Вологодской обл.
Рождение ребёнка
14.03.1940
Дочь: Рассохина Тамара Леонидовна
Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна
С.Старые Вашки
Красивая Сильная Добрая
Рождение ребёнка
10.01.1953
Дочь: Соловьева Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.08.1954
Дочь: Куклина Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1971