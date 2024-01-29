Мирзоев Константин Игоревич
Место рождения
Дата рождения15.05.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1988
Отец: Мирзоев Игорь Тарланович
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.02.2016
Рождение ребёнка
30.08.2016
Сын: Мирзоев Виктор Константинович
Мать ребёнка: Мирзоева (Назарова) Евгения Алексеевна
Развод
?.09.2017
Бракосочетание
06.04.2019
Рождение ребёнка
14.10.2019
Сын: Мирзоев Георгий Константинович
Мать ребёнка: Мирзоева (Назарова) Евгения Алексеевна