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Мирзоев Константин Игоревич

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

15.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1988

Отец: Мирзоев Игорь Тарланович

Мать: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.02.2016

Жена: Терещенко Алина Владимировна

Рождение ребёнка
30.08.2016

Сын: Мирзоев Виктор Константинович

Мать ребёнка: Мирзоева (Назарова) Евгения Алексеевна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Развод
?.09.2017

Жена: Терещенко Алина Владимировна

Бракосочетание
06.04.2019

Жена: Мирзоева (Назарова) Евгения Алексеевна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.10.2019

Сын: Мирзоев Георгий Константинович

Мать ребёнка: Мирзоева (Назарова) Евгения Алексеевна

Батайск, город Батайск, Ростовская область

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